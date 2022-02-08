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Сериалы
Звезда сериала "Цыпленок жареный" Никита Волков рассказал о поцелуе солистки Spice Girls

Звезда сериала "Цыпленок жареный" Никита Волков рассказал о поцелуе солистки Spice Girls

Актер Никита Волков в детстве путешествовал с цирком.
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Звезда сериала "Цыпленок жареный" Никита Волков поделился необычными воспоминаниями из детства. Когда артист был маленьким, мать увезла его в Швецию. Родительницу знаменитости пригласили работать в местный цирк-шапито.

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С труппой цирка Волков и его мама объездили всю Швецию, жили два года в передвижных вагончиках. "Ты просыпаешься, выходишь – тут слоны, тут у тебя пони, верблюды и лошади", – поведал Никита в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Однажды в метро Стокгольма маленький Никита Волков увидел подвыпивших людей – два амбала и пять красивых девушек. Когда родительница отвлеклась на покупку билетов, Никита отправился к шумной компании. Волков сразу узнал солисток британского музыкального коллектива Spice Girls. В итоге одна из вокалисток группы, рыженькая Джери Холлиуэлл, поцеловала маленького Никиту Волкова в лоб.

Никита рассказал матери о встрече со звездами и поцелуе, та не поверила. Актер сериала "Цыпленок жареный" уверяет, что не мог не узнать солисток Spice Girls – дома у Волкова был плакат с певицами.

Никита Волков рассказал также, что за время путешествия с цирком хорошо выучил шведский. Вернувшись в Россию, артист забыл чужой язык.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 февраля 2022, 13:01 Источник: "Вечерний Ургант" на Первом канале ✓ Надежный источник
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