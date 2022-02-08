Вернулась от второго мужа к первому беременной: личная жизнь звезды "Цыпленка жареного" Миримской

Недавно на Первом канале стартовала гангстерская драма "Цыпленок жареный". Одного из центральных персонажей в картине режиссера Елены Николаевой сыграла 39-летняя актриса Лина Миримская – дочь народной артистки России Ольги Блок-Миримской.
Зина в "Цыпленке..." – первая роль Миримской
после трехгодичного перерыва. Лента, напомним, снималась в 2018 году. В свежем интервью Лина призналась, что поставила карьеру на паузу ради детей – дочери Алеши-Каприны
и сына Севера. Знаменитость хотела насладиться ролью матери по максимуму. На
момент старта съемок "Цыпленка..." младшему ребенку актрисы как раз
исполнилось четыре года.
Первенца, Алешу-Каприну, Лина Миримская родила в 2010 году от
актера и режиссера Сергея Швыдкого – сына Михаила Швыдкого. Для Миримской этот
брак был вторым. За Сергея, уверяет Лина, она вышла замуж из "любопытства".
Брак артистки и режиссера не продлился долго – на пятом месяце беременности Лина
Миримская вернулась к первому мужу – бизнесмену Юрию Филю.
"Юры не было никаких вопросов. И он сразу полюбил Алешу, как и она его", – уверяет Миримская. У Алеши-Каприны, говорит артистка, два отца: папа-Юра и папа-Сережа.
Миримская и Филь проживают в гражданском браке. Оформлять отношения официально актриса и ее избранник не планируют. Юрий немного моложе Лины.
В 2013-м у Миримской и Филя появился сын Север. Мальчика знаменитость рожала в Италии, в доме на берегу моря, под присмотром акушерки. Надо сказать, что артистка рожала дома в ванной оба раза.
По словам Миримской, незадолго до появления на свет сын пришел к ней во сне и назвался Севером. Дочери актриса дала имя в честь любимой куклы из детства – Алеши и персонажа французской сказки Каприны.
11-летняя Алеша-Каприна и Север, которому уже восемь, отмечает Лина, необычных имен не стесняются. Наследники звезды сериала растут в творческой атмосфере и уже сами выходят на сцену. Сын и дочь играют с Миримской в спектакле "Бэтмен против Брежнева" на Малой Бронной. Кроме того, Алеша и Лина скоро вместе появятся в постановке "Гермиона" в Театре наций.
Свекор Миримской, сотрудник нефтяной компании в прошлом, купил для сына и его семьи большой дом с участком. В свободное от работы время Миримская и Филь отдыхают в Крыму. Лина родилась в Симферополе, поэтому обожает этот город. Артистка мечтает переехать на полуостров на ПМЖ, но не может бросить сцену в Москве.