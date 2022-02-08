Вернулась от второго мужа к первому беременной: личная жизнь звезды "Цыпленка жареного" Миримской

Что известно о звезде гангстерской драмы.

Недавно на Первом канале стартовала гангстерская драма "Цыпленок жареный". Одного из центральных персонажей в картине режиссера Елены Николаевой сыграла 39-летняя актриса Лина Миримская – дочь народной артистки России Ольги Блок-Миримской.

Зина в "Цыпленке..." – первая роль Миримской после трехгодичного перерыва. Лента, напомним, снималась в 2018 году. В свежем интервью Лина призналась, что поставила карьеру на паузу ради детей – дочери Алеши-Каприны и сына Севера. Знаменитость хотела насладиться ролью матери по максимуму. На момент старта съемок "Цыпленка..." младшему ребенку актрисы как раз исполнилось четыре года.



Первенца, Алешу-Каприну, Лина Миримская родила в 2010 году от актера и режиссера Сергея Швыдкого – сына Михаила Швыдкого. Для Миримской этот брак был вторым. За Сергея, уверяет Лина, она вышла замуж из "любопытства". Брак артистки и режиссера не продлился долго – на пятом месяце беременности Лина Миримская вернулась к первому мужу – бизнесмену Юрию Филю.



"Юры не было никаких вопросов. И он сразу полюбил Алешу, как и она его", – уверяет Миримская. У Алеши-Каприны, говорит артистка, два отца: папа-Юра и папа-Сережа.

Миримская и Филь проживают в гражданском браке. Оформлять отношения официально актриса и ее избранник не планируют. Юрий немного моложе Лины.

В 2013-м у Миримской и Филя появился сын Север. Мальчика знаменитость рожала в Италии, в доме на берегу моря, под присмотром акушерки. Надо сказать, что артистка рожала дома в ванной оба раза.

По словам Миримской, незадолго до появления на свет сын пришел к ней во сне и назвался Севером. Дочери актриса дала имя в честь любимой куклы из детства – Алеши и персонажа французской сказки Каприны.

11-летняя Алеша-Каприна и Север, которому уже восемь, отмечает Лина, необычных имен не стесняются. Наследники звезды сериала растут в творческой атмосфере и уже сами выходят на сцену. Сын и дочь играют с Миримской в спектакле "Бэтмен против Брежнева" на Малой Бронной. Кроме того, Алеша и Лина скоро вместе появятся в постановке "Гермиона" в Театре наций.

Свекор Миримской, сотрудник нефтяной компании в прошлом, купил для сына и его семьи большой дом с участком. В свободное от работы время Миримская и Филь отдыхают в Крыму. Лина родилась в Симферополе, поэтому обожает этот город. Артистка мечтает переехать на полуостров на ПМЖ, но не может бросить сцену в Москве.