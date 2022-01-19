Терпеливая жена и предполагаемая дочь от Мельниковой: что известно о Ганелине из "Тайн следствия"

Что известно о личной жизни Евгения Ганелина.

19 января 63-летие отмечает актер Евгений Ганелин. Артист известен работами в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Давай найдем друг друга" и других. Скоро Ганелин появится во втором сезоне теленовеллы "Паромщица" с Глафирой Тархановой в главной роли. Съемки ленты велись весной 2021 года. Кроме того, артист является членом труппы театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

Евгений Ганелин успевает совмещать сцену и съемки с преподавательской деятельностью. С начала 90-х артист работал ЛГИТМиКе, затем возглавил кафедру актерского мастерства в Государственном институте кино и телевидения. В 2006-м Евгений Рафаилович получил ученую степень – кандидат искусствоведения.

Евгений Ганелин много лет счастливо женат. С женой Юлией актер познакомился в Одессе, в компании общих друзей. В ту пору знаменитости было чуть за 30. Спустя год после первой встречи у артиста и его избранницы родился сын. Отпрыск пошел по стопам Ганелина – работает в театре имени Комиссаржевской.

Жена звезды отечественных теленовелл далека от мира кино. Много лет Юлия работала библиотекарем. Затем, когда отец Ганелина заболел, уволилась, чтобы ухаживать за свекром.

Юлия, говорит Евгений Рафаилович, знала, с кем пошла под венец. Ганелин месяцами отсутствует дома – у него то гастроли, то съемки. Сцен ревности терпеливая супруга ему никогда не устраивала. "Тихо сходила с ума, но отношений не выясняла", – рассказывал ранее о жене актер "Убойной силы". Секрет долгого и счастливого союза, уверен Ганелин, в уважительном отношении супругов друг к другу.

Несколько раз брак Евгения Рафаиловича проходил проверку на прочность. Однажды журналисты приписали звезде "Убойной силы" связь с актрисой Зоей Буряк – в сериале "Горюнов" артисты играли супругов. Новость о том, что Ганелин женился на другой и сделал в новых отношениях двоих детей, вызвала у его реальной жены Юлии приступ хохота.

От Буряк, к слову, у Ганелина остались не очень приятные воспоминания. Однажды во время съемок сцены драки Зоя так увлеклась, что свернула актеру челюсть. "Должна была лупить моего героя сумочкой, заподозрив в голубизне", – отмечал Евгений Рафаилович.

Много лет назад Евгения Ганелина называли отцом дочери актрисы Анастасии Мельниковой. Артистка, отметим, скрывает имя папы своего ребенка.

"Это полная брехня!" – гневается Ганелин, когда эта тема вновь поднимается. Грязные сплетни, утверждает Евгений Рафаилович, о нем распускает некий "мерзкий" человек с "гадкой" мотивацией.

Мужчину, от которого родила Мельникова, Ганелин знает, но называть его публично никогда не будет. По словам актера, отец ребенка Анастасии в нашей стране очень известен. Актер Сергей Кошонин, говорит Евгений Ганелин, тоже не имеет отношения к наследнице актрисы.