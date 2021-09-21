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Сериалы
Актер "Папиных дочек" приспустил штаны и показал густую растительность

Актер "Папиных дочек" приспустил штаны и показал густую растительность

Филипп Бледный восхитил дам архивным фото.
прочитано 273 раза

Филипп Бледный известен публике благодаря роли в сериале "Папины дочки". В популярном ситкоме артист играл возлюбленного одной из главных героинь, юношу по прозвищу Веник.

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В личном микроблоге 33-летний Бледный опубликовал фото из личного архива. В кадре Филипп стоит перед зеркалом в ванной комнате. Знаменитость приспустила штаны, демонстрирует кубики пресса и густую растительность ниже пупка.

По словам Бледного, снимок был создан 12 лет назад. Тогда, по словам Филиппа, он был в лучшей своей форме. Артист ежедневно пробегал по десять километров, тренировался как обезумевший и соблюдал строгую диету – ел раз в сутки только овощи и куриную грудку.

Звезда "Папиных дочек" отметила, что больше не подвергает свой организм подобному стрессу, поэтому и выглядит иначе. С тех пор он стал в два раза больше и сильнее, также, теперь у него нет рельефа на животе. Бледный отметил, что мог бы вернуть кубики пресса всего за два месяца, но на добровольной основе на такой подвиг идти не хочет.

Филипп Бледный добавил, что профессия актера обязывает его постоянно меняться. Для ролей он то набирает, то сбрасывает килограммы. Например, в 2017-м он весил чуть более центнера.

"Так, это что за 50 оттенков серого? 😃(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужчина с "животиком" это секс.😊", "Чувствую запах тестостерона через экран телефона😏☄️", – восхищаются красавцем-актером подписчицы.

Напомним, Филиппу Бледному 33 года. Он активно снимается и играет в театре.

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Кадр из сериала "Все возрасты любви" (2016)
Автор: 21 сентября 2021, 15:20 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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