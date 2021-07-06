"Умопомрачительный секс!": популярный актер обнародовал интимные подробности рухнувшего брака

Артист Марк Горонок винит в разводе экс-супругу.

Звезда отечественных сериалов Марк Горонок недавно развелся с женой. Теперь актер привыкает к жизни в новом статусе. В свежем интервью знаменитость призналась, что сделала все возможное для сохранения брака и примирения с супругой Анной.

Горонок намекнул, что в разрыве винит теперь уже бывшую супругу. "Анечка не переставала искать поводы для скандалов", - сказал артист сериала "Улицы разбитых фонарей". Марк отметил, что у его бывшей жены слишком эмоциональный нрав – это и стало камнем преткновения.

Марк благодарен Анне за годы счастливого супружества и замечательную дочь Елизавету. По словам Горонока, он и его экс-зазноба были отличной парой – подходили друг другу по многим параметрам, в том числе и в постели. "Анна во всем хороша, у нас с женой был умопомрачительный секс, но дело же не только в нем", – поделился интимными подробностями актер отечественного кино и сериалов.

Марк Горонок каждый день общается по телефону с дочкой Лизой. Каждые выходные актер мчит к наследнице. Знаменитость уверила, что его ребенок и бывшая супруга ни в чем не нуждаются. Он продолжает поддерживать их материально и решает множество бытовых вопросов.