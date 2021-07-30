Звезда "Содержанок" Мишуков о детстве: Генетический страх, что избавятся

Владимир Мишуков родился 11 июня 1969 года в Москве. Мать звезды театра и кино была воспитателем в детском саду, затем выучилась на инженера-экономиста. Папа трудился на Мослифте бригадиром электромонтажного цеха.
Мишуков был третьим ребенком в семье, но, если считать все беременности его мамы, то десятым. Владимир был незапланированным, поэтому имел все шансы не родиться вообще. Родительница актера хотела сделать аборт, но в последний момент передумала.
В свежем интервью Владимир рассказал, что был очень любим родителями и старшими братьями. В семье ему потакали и баловали. "Но страх, что от плода избавятся, — генетическая информация", – поведал актер. По словам Мишукова, он с рождения чувствует в себе эту тревогу, она записана у него "на генном уровне". Актер сериала "Содержанки" подчеркнул, что узнал об этом страхе из научных статей.
Актер рассказал также, что с ранних лет был "любопытствующим естествоиспытателем". В детстве ему хотелось исследовать окружающий мир. Ради эксперимента, например, он воровал конфеты и кисель в магазинах. Став старше, он увлекся чтением Библии, текст которой расшифровывал на собственный лад. Отец артиста был строг и требователен. Он наказывал Мишукова, иногда ремнем. Чаще всего будущей знаменитости попадало за двойки, которые довольно часто появлялись в его дневнике.
Звезда сериала "Содержанки" не скрывает, что обрадовался, когда его родители развелись. Мама и папа Мишукова постоянно скандалили. Владимир и его братья очень страдали, становясь невольными участниками конфликтов.
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