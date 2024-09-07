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Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро
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Открытие первого участка Троицкой линии – это важный этап в реализации масштабной программы развития московского метрополитена.

Москва продолжает развивать свою транспортную инфраструктуру. На этот раз Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии столичного метрополитена. Церемония состоялась в формате видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье", где проходило торжественное мероприятие в честь 877-летия Москвы.

Открытый участок Троицкой линии включает в себя четыре новые станции: "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Общая протяженность первой очереди составляет 8,3 километра. Этот проект стал важным шагом в развитии столичной подземки, улучшив транспортное обслуживание около миллиона жителей Москвы.

Среди главных бенефициаров нового участка метро – более 800 тысяч человек, проживающих в районах Обручевский, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка. Теперь они получили возможность пользоваться метро в шаговой доступности, что значительно повысит качество их жизни и сократит время в пути.

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7 сентября 2024, 14:32
Фото: www.mos.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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