Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа

Анна Банщикова объяснила, по какой причине предпочитает не демонстрировать свое семейное счастье.



Знаменитая актриса знакома многим зрителям по ролям во многих российских фильмах и сериалах. Однако больше всего звезда запомнилась и полюбилась публике в образе "Ищейки" Александры Кушнир. Несмотря на то, что артистка давно блистает на экранах, о ее личной жизни известно мало. Анна Банщикова почти не делится с поклонниками информацией о своих близких.

В социальных сетях знаменитости редко можно увидеть семейные кадры и откровения о личном. Особенно тщательно артистка скрывает своего супруга – адвоката Всеволода Шаханова. Пара вместе уже 16 лет и воспитывает троих детей, но многие фанаты звезды до сих пор не знают, как выглядит мужчина. В новом интервью Анна Банщикова призналась, что боится показывать мужа, и назвала причину.

Актриса заявила, что предпочитает не выставлять напоказ свою семейную жизнь. Такой позиции она придерживалась и в прошлом браке с музыкантом Максимом Леонидовым. Анна Банщикова объяснила, что у нее было немало возможностей привлечь внимание публики с помощью откровений о личном, однако она ими никогда не пользовалась.

Кроме того, артистка уверена, что хвастаться супругом в социальных сетях часто нет необходимости. Более того, знаменитость считает, что это может быть опасно. По словам актрисы, ее муж слишком привлекателен, чтобы показывать его в блоге. Кинозвезда пошутила, что он может приглянуться кому-то из ее подписчиц.

"Боюсь, кто-то из моих подписчиц влюбится", – объяснила Анна Банщикова.

