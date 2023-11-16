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Четверг 16 ноября

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Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа

Почему звезда "Ищейки" Банщикова боится показывать публике мужа
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Анна Банщикова объяснила, по какой причине предпочитает не демонстрировать свое семейное счастье.

Знаменитая актриса знакома многим зрителям по ролям во многих российских фильмах и сериалах. Однако больше всего звезда запомнилась и полюбилась публике в образе "Ищейки" Александры Кушнир. Несмотря на то, что артистка давно блистает на экранах, о ее личной жизни известно мало. Анна Банщикова почти не делится с поклонниками информацией о своих близких.

В социальных сетях знаменитости редко можно увидеть семейные кадры и откровения о личном. Особенно тщательно артистка скрывает своего супруга – адвоката Всеволода Шаханова. Пара вместе уже 16 лет и воспитывает троих детей, но многие фанаты звезды до сих пор не знают, как выглядит мужчина. В новом интервью Анна Банщикова призналась, что боится показывать мужа, и назвала причину.

Актриса заявила, что предпочитает не выставлять напоказ свою семейную жизнь. Такой позиции она придерживалась и в прошлом браке с музыкантом Максимом Леонидовым. Анна Банщикова объяснила, что у нее было немало возможностей привлечь внимание публики с помощью откровений о личном, однако она ими никогда не пользовалась.

Кроме того, артистка уверена, что хвастаться супругом в социальных сетях часто нет необходимости. Более того, знаменитость считает, что это может быть опасно. По словам актрисы, ее муж слишком привлекателен, чтобы показывать его в блоге. Кинозвезда пошутила, что он может приглянуться кому-то из ее подписчиц.

"Боюсь, кто-то из моих подписчиц влюбится", – объяснила Анна Банщикова.

16 ноября 2023, 12:58
Анна Банщикова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Леди Mail.ru✓ Надежный источник

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Надя Ручка. Фото: пресс-служба
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Алина Алексеева. Фото: пресс-служба
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