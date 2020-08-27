"Не понимал, что происходит": Панфилов впал в панику из-за рождения ребенка

До появления первенца, Добрыни, звезда сериала "Пес" не знала, какой сильной бывает родительская любовь. Никита Панфилов очень изменился, став отцом.

"Когда родился Добрыня, я в первую же ночь проснулся от дикой паники, в поту, не понимал, что происходит, откуда этот страх", - признался актер. По словам Никиты Панфилова, с ним случилась нечто магическое. Резкие внутренние перемены он сравнил с переключением тумблера.

Находясь под впечатлением от радостного события, артист позвонил другу. Знаменитости необходимо было поделиться переживаниями. Приятель объяснил Никите, что тревога за ребенка теперь никуда не денется. "Ты его не можешь защитить от всего", – услышал Панфилов в трубку.

Впрочем, рождение дочери Авроры звезда сериала "Пес" встретила спокойнее. Никита отметил, что появление второго ребенка не было для него стрессом. Уже имея опыт за плечами, артист позволил себе порадоваться.

Напомним, Никита Панфилов живет уже с третьей женой. Обсуждать личную жизнь актер не любит. "Есть две вещи, о которых я не говорю никогда: про политику и про моих бывших", – сказала знаменитость.

Напомним, впервые артист пошел под венец с однокурсницей Верой Бабенко. По слухам, этот союз продлился меньше года. Никита и Вера были слишком молоды для создания семьи. В тот период супруги больше интересовались карьерой, чем друг другом. В студии ток-шоу "Судьба человека" артист рассказывал ведущему Борису Корчевникову, что эти отношении распались из-за измены. У Бабенко была интрижка на стороне.

Второй женой звезды сериала "Пес" стала девушка по имени Лада. В 2013-м избранница родила артисту сына Добрыню. Однажды Панфилов уехал в длительную командировку. Никита звал с собой жену, но та отказалась. Спустя время актер узнал, что Лада приводит в дом любовника.

Нынешняя жена знаменитости – врач Ксения Соколова. Девушка подарила актеру дочь Аврору.