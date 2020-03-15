Почему актер Руденко отказался от секса с женой

По словам артиста, воздерживаться пришлось из-за работы. Анатолии и Ольга одновременно получили приглашения на съемки, причем в разных картинах. Знаменитостям пришлось расстаться на шесть месяцев.
Руденко и Дудина вместе уже восемь лет. У знаменитостей крепкий брак, поэтому о походах на сторону и речи быть не могло. "И вот так удивительным образом полгода мы друг друга не видели, но при этом хранили верность и держались", – сказал Руденко в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Артист отметил, что женщинам проще отказывать себе в сексе, нежели мужчинам. По словам Анатолия, Ольга поначалу сомневалась, сможет ли он продержаться так долго без близости.
Руденко признается, что вынужденная разлука пошла его отношениям с женой только на пользу. Сейчас у звезд кино и сериалов второй медовый месяц. Артисты даже запланировали рождение второго ребенка. Напомним, у пары уже есть дочь Милена, которой уже исполнилось семь лет.Отметим, что "экспериментировать" над собой Анатолию Руденко понравилось. Знаменитость вновь хочет испытать выдержку на прочность: теперь он собирается отказаться от сахара.
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