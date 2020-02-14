"Это перестало быть неприличным": звезда "Содержанок" о любовницах богачей

"Я в Интернете видел объявление: "Содержанки". Какая-то такая доставка… Доставка на дом. Мне кажется, позволю себе пофилософствовать, такое было всегда, во-первых. Во-вторых, кажется, что сейчас это такой знак времени. Торговые отношения пронизывают все больше и больше взаимоотношения людей", – рассуждает звезда сериала "Содержанки" Юрий Чурсин.
Артист отметил, что не хотел бы брюзжать о том, что в российском обществе понизился уровень культуры, однако не может не заметить, что наши люди частично утратили чувство стыда. Некоторые вещи, которые ранее народом порицались, сегодня стали допустимы. "Это перестало быть неприличным", – заметил актер.
Напомним, Юрий Чурсин сыграл в третьем сезоне сериала "Содержанки" Филиппа Краснова – друга главного героя Глеба Ольховского. Персонаж Чурсина работает пластическим хирургом в Швейцарии. Режиссером новых эпизодов многосерийной картины выступила Дарья Жук. Константин Богомолов, снявший первый сезон, на этот раз был "шоураннером" проекта.
Интересно, что Чурсину не удалось пересечься с Богомоловым. За все время, что артист работал на съемочной площадке сериала "Содержанки", он так и не встретился с Константином.
"У меня был великолепный и насыщенный женский состав. Они подпитывали мой персонаж максимально. Никакого самцового вмешательства в моего героя не происходило", – сказал артист в интервью Vokrug.tv.
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