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Пресс-релизы

ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве

Фото: пресс-служба
Проект французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви ERA возвращается в Москву. Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене Crocus City Hall 12 марта 2020 года. Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.
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"Музыка обладает способностью переносить слушателя в другое измерение, и в альбомах ERA музыкальная мощь высвобождается с невероятной силой. Использование особого языка, на котором звучит эта вневременная музыка, позволяет композитору создавать завораживающее звучание, затрагивающее сердца и души миллионов людей во всем мире", – отмечают организаторы концерта.

"The Live Experience" — это больше, чем концерт: это путешествие в удивительный мистический мир ERA. С первых нот настоящей рок-оперы, исполняемой тридцатью певцами и музыкантами, зрители погружаются в завораживающую атмосферу мелодий создателя ERA Эрика Леви. 

Беспрецедентное представление объединяет ошеломительное световое шоу и мощную эмоциональную музыку. Особый колорит создают звуки струнных инструментов, которые будто бы доносятся из средневекового фантастического леса, и голоса четверых солистов, поющих на стыке оперы и хэви-метала. За 1 час 45 минут слушатели откроют для себя удивительный мир музыки ERA.

"Мы хотели перенести зрителей туда, где они еще никогда не оказывались на живых концертах, – говорит Эрик Леви. – Иногда музыка обладает волшебной силой затрагивать наши сердца, попадать прямо в душу. Возможность поделиться этими эмоциями с поклонниками из России с помощью уникального звучания живого концерта станет для меня удивительным и радостным опытом".

Стилистику проекта Эрика Леви, основанного в 1996 году, часто сравнивают с Enigma и Gregorian. Песнопения ERA продолжают традиции григорианских хоралов и исполняются на стилизованной псевдо-латыни и на английском языке. В видеоклипах и концертных шоу исторический контекст подчеркивается благодаря использованию средневековой атрибутики.

Наряду с "The 7th Sword" на счету ERA еще шесть студийных пластинок: "ERA", "ERA 2", "The Mass", "Reborn", "ERA Classics" и "ERA Classics 2", получивших мультиплатиновый статус в более чем 18 странах.  Интересно, что именно в российской столице нью-эйдж-группа, которая на протяжении 16 лет была только студийным проектом, дала свой первый концерт 2012 году. 

Эрик Леви – один из известнейших в мире французских композиторов, его музыка звучит в 17 фильмах, среди которых "Пришельцы" и "Пришельцы 2: Коридоры времени" с Жаном Рено и Кристианом Клавье, а также спортивная драма "Гонщик" с Сильвестром Сталлоне и Бертом Рейнолдсом. 

"Я стараюсь никогда не следовать музыкальным рамкам, навязанным временем и культурой, я всегда ищу мощные эмоции в процессе написания музыки, как если бы я писал саундтрек к великому эпическому фильму, который еще не был снят", – говорит Эрик Леви.

28 января 2020, 10:19

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