ERA: новое мистическое шоу покажут в Москве

Проект французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви ERA возвращается в Москву. Спустя восемь лет после дебютного московского концерта ERA вновь выступит на сцене Crocus City Hall 12 марта 2020 года. Коллектив покажет программу "The Live Experience" и воссоздаст на сцене мистическую атмосферу своего нового альбома "The 7th Sword". В седьмой по счету студийной пластинке проекта Эрик Леви расширяет музыкальные границы и являет миру совершенно новые аранжировки, способные удивить даже самых искушенных слушателей.

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