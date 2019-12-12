Белоснежный бал Иоганна Штрауса пройдет в Кремле

28 декабря Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". По традиции Новогоднее шоу пройдет на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши.
Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет – белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах!
В этом году символом Новогоднего шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" является белая гвоздика. Поэтому Большой концертный зал Государственного Кремлёвского Дворца в этот день будет празднично украшен тысячами белоснежных гвоздик и превратится в белоснежную сказку. Билеты на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" можно преподнести в качестве новогоднего подарка, который поможет Вам рассказать о своих чувствах дорогому человеку!