Белоснежный бал Иоганна Штрауса пройдет в Кремле

Давняя европейская традиция – встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса, вдохновила Симфонический оркестр "Concord Orchestra" на создание ежегодного шоу в канун Нового года. Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

поделиться 28 декабря Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". По традиции Новогоднее шоу пройдет на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши. Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет – белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах! В этом году символом Новогоднего шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" является белая гвоздика. Поэтому Большой концертный зал Государственного Кремлёвского Дворца в этот день будет празднично украшен тысячами белоснежных гвоздик и превратится в белоснежную сказку. Билеты на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" можно преподнести в качестве новогоднего подарка, который поможет Вам рассказать о своих чувствах дорогому человеку!

12 декабря 2019, 15:12