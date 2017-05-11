Баха "Крым-2017" назвал победителей

Участники соревнования смогли побывать еще в Черноморском и Сакском районах. В общей сложности пилоты проехали почти 600 километров.
Победу в абсолютном зачете по итогам этапа завоевал экипаж Виктора Хорошавцева и Антона Николаева на BMW X3 из команды ASPEC MOTORSPORT. На второй строчке протокола абсолютного зачета по итогам этапа расположился экипаж Владимира Фролова и Алексей Шапошникова на Nissan NP300 Pick-Up, представляющих команду ATT-Racing. Третье место занял экипаж Алексея Черкесова и Артема Шевелева на Nissan NP300 Pick-Up из команды "VIRAZH".
Участники отметили, что трасса была каменистой, узкой, трехмерной, с множеством поворотов. Все это делает баху "Крым" похожей на европейские этапы соревнований. На протяжении гонки большинству спортсменов не удалось избежать технических сложностей. Основной из них стала проблема частой смены колес. А пилотесса Татьяна Елисеева из команды BFCEC SPORT приехала на финиш на месте штурмана: боевой автомобиль во время прохождения последнего спецучастка потерял тормоза.
Экипаж Александра Потапова и Алексея Кузьмича на дизельной "Ниве" с новым мотором от BMW взял первое место в зачете Raid Sport. В категории "продакшн" лидирующие места заняли экипажи Алексея Титова (первое место) и Константина Иванова (второе место).
В зачете Т3 за первое место развернулась настоящая борьба. Мария Опарина сражалась с лидером зачета Игорем Хмельницким. Во второй гоночный день у нее оказались проблемы с механикой и было потеряно драгоценное время, которое не удалось отыграть на финальном спецучастке, поэтому у Марии только вторая ступенька призового подиума.
Команда "КАМАЗ-мастер", впервые приехавшая на крымскую гонку, в классе "грузовики" завоевала все три ступени призового подиума. На первой расположился экипаж Андрея Каргинова, вторую и третью ступени заняли экипажи Айрата Мардеева с новым штурманом и Антона Шибалова соответственно.
В традиционных соревнованиях и дорожном ралли ситуация складывалась не менее любопытно. В зачете SSV Sport на первое место заехал экипаж под пилотированием Ивана Маликова на BRP X3. В зачете SSV Standart первое место заняли Колчин Сергей и Виктор Басарукин на багги Polaris RENGER RZR 1000 EFI.
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