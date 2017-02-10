Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”
Герои вместе со зрителями отправляются в опасное путешествие по четырем частям света, чтобы починить компас и найти заветный остров. Их ждет море приключений, в ходе которых понадобятся многие таланты и умения: акробатика и оперный вокал, танцы и жонглирование, пантомима, чтение стихов и волшебство фокусов!
“Остров сокровищ” – очень динамичный интерактивный спектакль с яркими костюмами и необычными декорациями, сочетающий в себе полярные театральные и цирковые жанры. А сложные световые эффекты создают удивительную иллюзию присутствия в далёком и опасном мире пиратов.
Спектакли пройдут в театре "Кураж" 4 и 18 марта, начало в 12:00 и в 15:00 часов. Продолжительность спектакля 1 час 25 мин без антракта, рекомендованный возраст – от 5 до 9 лет. Один взрослый может бесплатно провести по своему билету одного ребенка в возрасте до двух лет включительно, предъявив документ подтверждающий возраст ребенка. Отдельное место не предоставляется.
Театр "Кураж" находится по адресу: ул. Земляной Вал, д.33. Торгово-развлекательный комплекс АТРИУМ, минус первый этаж (м. Курская, Чкаловская).
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