Под Томском загорелась перевозившая пациента машина скорой помощи

В Томской области произошло страшное ЧП. Уточняется, что загорелась машина скорой помощи, в которой находился пациент.
По данным сайта VSE42.RU, пожарным удалось потушить транспортное средство. В результате случившегося никто не пострадал.
В Томской области произошло страшное ЧП. Уточняется, что загорелась машина скорой помощи, в которой находился пациент.
По данным сайта VSE42.RU, пожарным удалось потушить транспортное средство. В результате случившегося никто не пострадал.
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