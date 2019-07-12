В Петербурге неравнодушные жители отомстили живодеру

В Санкт-Петербурге местные жители отомстили мужчине, который издевался над собакой. Об этом сообщает издание "Невские новости".
По словам очевидцев, живодер привязал к своему мопеду хаски и катался так по городу. Неравнодушные жители остановили злоумышленника и забрали собаку, после чего подожгли транспортное средство и сбросили в канаву.
Животное отвезли в ветеринарную клинику. О состоянии собаки пока ничего неизвестно. На мужчину написали заявление в прокуратуру. В настоящее время следователи проводят проверку.
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