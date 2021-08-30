Депутат Госдумы Пискарев завил о частых попытках Запада дискредитировать выборы в России

Депутат Государственной Думы Василий Пискарев сообщил, что внешние силы применяют геймификацию для того, чтобы сформировать у молодежи негативное отношение к выборам.

В понедельник, 30 августа, в Общественной Палате состоялся круглый стол, в ходе которого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев заявил, что Запад проводит спланированную кампанию по дискредитации выборов в России.

По словам парламентария, комиссия ГД часто замечает, как западные структуры в преддверии единого дня голосования в РФ говорят о нарушениях демократических прав, которые якобы имеют место в России, а также призывают упразднить российское законодательство о противодействии экстремизму, терроризму и о нежелательных организациях и деятельности иноагентов.

Пискарев рассказал, что в этом году мероприятия, призванные дискредитировать выборы в России, провели, например, Форум свободной России, Фонд Бориса Немцова, Фонд Домов прав человека (при поддержке зарубежных НПО), а также прошли в таких странах, как Австралия, Канада, США, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина.

Кроме того, многие негативные материалы об избирательной кампании в РФ публиковали СМИ Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, США, Франции, Чехии и других государств, отметил депутат Госдумы. В частности, они обсуждали отсутствие на выборах в России наблюдателей ОБСЕ и отказы к участию в избирательной кампании лиц, которые причастны к экстремистской деятельности.

Также Пискарев заявил, что для формирования негативного отношения молодежи к выборам в России зарубежные политтехнологи используют метод геймификации. Например, в 2019 году, по словам парламентария, комиссия ГД обнаружила в Сети публикации с призывами выйти на незаконную акцию в единый день голосования – "Разбуди меня 08:09. Я в игре".

"Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в группах смерти "Синий Кит" и других. Результатом подобных "игр" несколько лет назад, напомню, стали детские самоубийства. По имеющимся данным, сайты и сервера с данным запрещенным контентом создаются и размещаются за пределами России", – сказал депутат.

По словам Пискарева, сегодня для воздействия на молодых людей используют онлайн-игры, в которых закладываются установки, определяющие будущее поведение подростков. Игры, которые пропагандируют массовые беспорядки в связи с выборами и призывают к нарушению избирательного законодательства, распространяют известные СМИ, заявил парламентарий. "Цель подобных "игрушек" – настроить молодежь на негативные последствия выборов. Используемые при этом технологии преследуют цель вызывать возмущение, страх и, как итог, – агрессию. И это нам подтвердили психологи", – добавил он.