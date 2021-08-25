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Политика
Лавров заявил о неонацистских идеях властей Украины

Лавров заявил о неонацистских идеях властей Украины

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, нынешняя украинская власть полностью подчинена неонацистским идеям.
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с официальным визитом находится в Австрии. За два дня он должен провести несколько важных встреч с высокопоставленными европейскими политиками. 25 августа, выступая на пресс-конференции в Вене, российский дипломат заявил о неонацистских идеях властей Украины.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

По мнению министра иностранных дел, нынешнее политическое руководство Незалежной ориентируется в своей деятельности на идеи ультранационалистического и неонацистского толка. В этой связи, считает глава МИД России, украинские власти принимают неоднозначные законы, касающиеся коренных народов, языка и образования.

Более того, Лавров подчеркнул, что новые украинские законы делают невозможным выполнение Минских соглашений. Дипломат отметил, что власти Незалежной просто не хотят выполнять взятые на себя обязательства.

Если власти Украины ориентированы на неонацистские идеи, то становится очевидным, почему из законотворческая деятельность негативно сказывается на жителях ДНР и ЛНР. Лавров уточнил, что уже принятые законы Незалежной мешают установлению особого статуса для Донбасса. Сюда можно отнести как культурные права, так и организацию выборов.

Кроме того, российского министра не устроила позиция западных стран. Лаврова подчеркнул, что "западные коллеги" продолжают поддерживать Украину даже на фоне всех этих неоспоримых нарушений, допущенных руководством Незалежной.

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Фото: kremlin.ru
Автор: 25 августа 2021, 21:51 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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