Мишустин забрался на чердак больницы после жалоб врачей

Речь идет о деревянном здании окружной больницы Костромского округа. Прежде в нем находился завод по производству кожи, который построили еще в XVIII веке, сообщает телеграм-канал RIA_Kremlinpool.
В ходе осмотра Михаил Мишустин встретился с врачами. Медики пожаловались премьер-министру на бак, который расположен на чердаке. По словам персонала, убрать его было невозможно, поскольку здание является памятником архитектуры.
Работники не хотели показывать главе правительства чердак. Однако он решил во что бы то ни стало осмотреть каждый угол больницы и забрался под крышу. После проверки Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт, поскольку выяснилось, что помещения слишком изношены и непригодны для эксплуатации.
Гинекологическое отделение больницы решили перенести в отдельное здание, которое находится на территории больницы. А в деревянной постройке откроют консультативный центр и будут принимать пациентов.
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