"Прошу с пониманием отнестись": Мишустин рассказал о заражении коронавирусом

Стремительное распространение эпидемии коронавируса стало одной из тем заседания кабинета министров. По словам главы правительства,
принимаемые властями меры для борьбы с COVID-19 позволили свести к минимуму
риски распространения заболевания в России.
Заразиться коронавирусом в нашей стране не так-то легко, подчеркнул Мишустин. В то же время он призвал граждан отнестись с пониманием к профилактическим мерам, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, в том числе в Москве. Глава правительства попросил россиян внимательнее отнестись к своему здоровью, сообщает "Царьград".
Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус предрек рост числа зараженных и количества смертей в ближайшее время.
На фоне некоторых европейских стран в России ситуация достаточно благополучная. На 12 марта в нашей стране зафиксировано 28 случаев заболевания коронавирусом. 25 зараженных недавно побывали в Италии, ставшей крупнейшим очагом COVID-19 за пределами Китая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что из-за коронавируса могут отменить парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, вероятность такого сценария пока близка к нулю.
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