Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий

Президент России Владимир Путин продолжил традицию посвящения нового года развитию определенной сферы деятельности. Глава государства предложил объявить предстоящий 2021 год Годом науки и технологий.
С соответствующей инициативой он выступил в ходе заседания попечительского совета МГУ. Российский лидер пояснил, что пандемия коронавируса продемонстрировала важность сфер, которые определяют безопасность и качество жизни людей. Среди них Путин отметил здравоохранение, образование, экологию, науку и технологии. Президент заявил, что занятые в этих отраслях граждане заслужили государственного признания, сообщает RT.
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