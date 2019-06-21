Решающий сложнейшие проблемы Путин привел Запад в восторг
Владимир Путин продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и влиятельных людей во всем мире. Неудивительно, что за традиционной ежегодной прямой линией, когда президент России общается с простыми гражданами и выслушивает их проблемы, следят во всем мире.
"Путин отвечал на вопросы, внушая ощущение, что даже самые сложные проблемы могут быть решены", – цитирует Пятый канал журналистов издания The Irich Times. В статье отмечается, что активная фаза подготовки главы государства к программе длится около двух дней. Это позволяет оказывать эффективную помощь людям, рассказывающим о своих проблемах.
В USA Today отметили, что свои вопросы и обращения Владимиру Путину смогли направить больше полутора миллионов человек. "Они касались самого широкого спектра тем: от заработной платы до западных санкций и задержания российского журналиста", – писали в американской прессе.
Западные СМИ поразились, с какой оперативностью решались многие проблемы. В частности, широкий международный резонанс вызвала ситуация с морскими животными в так называемой китовой тюрьме на Дальнем Востоке. Материалы об этой проблеме вышли в британской The Telegraph, на американском канале NBC News, а также на крупном интернет-портале Yahoo, сообщает газета "Версия".
Информация о том, что животных-узников начали выпускать на волю, появилась прямо во время прямой линии. Владимир Путин, а вместе с ним и зрители увидели репортаж об освобождении косаток и белух в прямом эфире. Западные СМИ не оставили этот вопрос без внимания.
Некоторые издания, например France24 и The Times of Israel, сосредоточились на вопросах международной повестки, которые обсуждал президент России. В частности, они оценили прогноз, который Владимир Путин сделал относительно ситуации в Оманском заливе, и подчеркнули примирительную риторику российского лидера, призывающего Вашингтон отказаться от использования силы против Тегерана.
Большинство западных журналистов сошлись во мнении, что формат, при котором президент страны лично выслушивает простых граждан, а затем оказывает им всестороннюю помощь, положительно влияет на его рейтинг. Также это демонстрирует, что даже самые сложнейшие проблемы могут быть решены, когда на них будет обращено внимание Владимира Путина.
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