МИД России вызвал на ковер посла Молдавии

Посол Молдавии в России Андрей Негуца был вызван в Министерство иностранных дел. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков провел беседу с коллегой о внесении на повестку Генеральной ассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных вооруженных сил из Молдавии.
"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях", – гласит текст заявления, опубликованного пресс-службой Министерства иностранных дел России. Кишинев должен понимать, что несет ответственность за негативные последствия подобных инициатив, считают в ведомстве.
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