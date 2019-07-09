Пуэрто-риканская топ-модель покорила сердца миллионов

30-летняя топ-модель Джоан Смоллс родилась в небогатой семье в Пуэрто-Рико и уже с детства мечтала стать моделью. После окончания школы переезжает в Нью-Йорк, где в 2007 году на нее обращает внимание агентство Elite Model Management. Девушка подписывает с ними контракт, однако особым спросом не пользуется.

В начале карьеры она всего-навсего позировала для различных каталогов одежды. Через два года Джоан меняет агентство и заключает контракт с IMG Models. В последствие это решение и определяет дальнейших испод ее судьбы. Она начинает участвовать в модных показах дома Givenchy, после которого обретает мировую популярность.