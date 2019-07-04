Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева потеряла работу после участия в конкурсе журнала Playboy. Поводом для увольнения стал ажиотаж, разразившийся вокруг откровенных снимков девушки. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о бывшей чиновнице.

В беседе с журналистами Анна Ануфриева подтвердила информацию об уходе с работы. "Я приняла решение уйти. Почему – обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом", – цитирует ее URA.ru.