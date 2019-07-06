Долой комплексы: plus-size модель показала свои прелести

Английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Women's Health и рассказала о борьбе с комплексами. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о храброй красавице.

В подростковом возрасте девушка переживала из-за полной фигуры и часто сравнивала себя с другими. "У меня развилась дисморфия тела, началось расстройство питания", – поделилась манекенщица. Спустя много лет Искра Лоуренс научилась любить себя и принимать тело таким, какое оно есть.