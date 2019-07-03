20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой

Нат Александер – официантка из Австралии. Когда ей исполнилось 20, она сделала операцию по увеличению груди. Вскоре у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем.

Сначала она стала каждый день просыпалась с ощущением, будто у нее похмелье, страдала от хронической усталости и даже панических атак. Но это было лишь началом, позднее ситуация ухудшилась. У Нат начались жжение и покалывание в конечностях и мышечная слабость. У нее постоянно болели голова и суставы. Александер постоянно тошнило и, вдобавок, она начала терять память и плохо спать.

Австралийка поняла, что во всех ее проблемах виноваты имплантаты. Она тут же отправилась к хирургам и попросила вернуть прежнюю грудь. Операция прошла успешно, и Нат обнаружила, что ее состояние вернулось в норму. Теперь у нее маленькая молочные железы, зато чувствует она себя здоровой и счастливой.