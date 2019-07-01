Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

Семь человек погибли, судьба еще девятерых неизвестна - таковы последние данные из Иркутской области. По данным спасателей, в числе пропавших без вести один ребенок. Более 150 человек госпитализированы.

Из-за паводка в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Затоплено более 30 населенных пунктов и автомобильные дороги, разрушены мосты. Эвакуировать людей помогают армейские подразделения.