Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 1 июля
Лента новостей
12:28
Россиян предупредили об опасной "молочке"
12:27
Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога
12:20
Доктора в шоке от состояния разбитого инсультом Носкова
12:15
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком
12:02
"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
11:44
Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно
11:38
"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина
11:33
Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику
11:31
"Фильм ужасов": Апина рассказала об алкоголизме
11:26
Пригожин оказался на крючке у Темниковой после скандала с Фадеевым
10:59
Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области
10:53
Пожила, дай и другим: дочь приказала Новиковой освободить элитную квартиру
10:50
"Лучше прежнего!": полуобнаженная Ума Турман восхитила своими прелестями
10:45
Встреча Путина и Лукашенко началась с казуса
10:35
Избрание Зеленского президентом признали фатальной ошибкой на Украине
10:21
"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом
09:54
Звезду "Дома-2" избила мать невесты
09:49
32 человека погибли при падении автобуса в пропасть
09:47
Медведев в своей статье рассказал о предстоящих переменах в "Единой России"
09:43
Брухунова откровенно о романе с Виторганом
09:31
В Москве пенсионера подозревают в двойном убийстве
09:03
Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"
08:54
10 погибших: двухмоторный самолет потерпел крушение в аэропорту
08:50
"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве
08:23
"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии
08:13
Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской
08:12
Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
06:20
Избили и порвали одежду: подробности чудовищного нападения на Лукашенко
04:03
Скончался экс-президент Черногории
02:09
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
00:10
"Рассказ горничной": Чехова сделала постыдное признание
23:09
Еще в одном сибирском городе ввели режим ЧС из-за затопления
22:23
Исхудавший Крутой поразил болезненным видом
20:17
Володин поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
20:11
Гей-провокация в Крыму стала ловушкой для Киева
20:06
"Секс-рабыни": Фадеева обвинили в содержании гарема
18:06
Гороскоп на неделю
17:20
Украинцы молятся за сдавшую Пугачеву
16:52
Раскрыта правда о приступах Меркель
16:02
Иностранные делегации прибывают на форум "Развитие парламентаризма"
15:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года
15:35
"ЕР" собрала больше 30 тонн помощи для пострадавших из Иркутской области
15:23
Странный облик Серова вызвал переполох
15:14
Рак сорвал планы Рыбина и Сенчуковой на отпуск
14:55
Трампа втянули в скандал с дракой на границе Корей
14:04
Порошина шокировала новой беременностью
13:24
"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
13:13
Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
12:44
"Школьников совращаешь": Лорак возмутила эротичным снимком
12:10
Путин жестко приложил провокатора Порошенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разбитого инсультом Моисеева увезли за границу
Оправившийся после комы Алибасов крепко врезал бывшему товарищу
Фадеев впервые рассказал об интимных отношениях с Серябкиной
Суд поставил точку в скандале Киркорова и Маруани
Вылитая Кейт Мосс: вдова Децла восхитила "полуобнаженным" фото
"Прелесть!": Захарову без макияжа возвели на пьедестал
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 1, 2019
просмотры: 123

Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

567

Семь человек погибли, судьба еще девятерых неизвестна - таковы последние данные из Иркутской области. По данным спасателей, в числе пропавших без вести один ребенок. Более 150 человек госпитализированы.

Из-за паводка в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Затоплено более 30 населенных пунктов и автомобильные дороги, разрушены мосты. Эвакуировать людей помогают армейские подразделения.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
567
567

Страшные кадры катастрофы Ан-24 в Бурятии

Погибли члены экипажа, десятки пострадавших

567

Губы Судзиловской вызвали пересуды

Актрису не сразу узнали

567
567
567

Российские красавицы одержали блестящую победу

Отечественные спортсменки утерли всем нос

567

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

Звезда "Дома-2" шокировала своим видом

567

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах

Мероприятие проходит на ипподроме в Аскоте

567

Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV

Детали нашумевшего мероприятия

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Невелика потеря": плюнувшей в россиян Катамадзе предложили сидеть в Грузии

Певица, видно, перегрелась под солнцем
Шоу-бизнес

Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"

Телезвезда обвинила авторов тревел-шоу во лжи

Политика

Тревожный звонок: бесстыжий Порошенко оторопел от действий Путина
Зеленский попал впросак на глазах у всего мира
"Слабак и попрошайка": Трампа разнесли на клочки после встречи с Путиным
Саблин назвал цель антироссийских провокаций в Тбилиси

Шоу-бизнес

Доктора в шоке от состояния разбитого инсультом Носкова
"Юля, исцели": открыта продажа паломнических автобусных туров на могилу Началовой
Растоптанная за выпад в сторону России Катамадзе взяла слова обратно
Стало известно о мести принцессы Дианы мужу-изменщику

Проишествия

Десятки пострадавших: жуткие подробности жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Чувствовалась скрытая злость": откровения продюсера Фриске о Шепелеве

8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Шоу-бизнес

Стриженова согласилась быть донором для "промокашки" Успенской

Артистка объявила сенсационную новость
Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина

Борьба с катаклизмом продолжается
Шоу-бизнес

Брухунова откровенно о романе с Виторганом

В Сети появились сенсационные данные

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019
Гороскоп на июль

Фоторепортажи

Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа
Шикарный отдых Александра Реввы
Губы Судзиловской вызвали пересуды
Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

Спорт

Загитову обвинили в подлой краже
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru