Леденящие душу кадры наводнения в Иркутской области

Семь человек погибли, судьба еще девятерых неизвестна - таковы последние данные из Иркутской области. По данным спасателей, в числе пропавших без вести один ребенок. Более 150 человек госпитализированы.
Из-за паводка в Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Затоплено более 30 населенных пунктов и автомобильные дороги, разрушены мосты. Эвакуировать людей помогают армейские подразделения.
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