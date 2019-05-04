Обаятельный красавчик представит Италию на "Евровидении-2019"

В этом году на песенном конкурсе "Евровидение" Италию представит исполнитель Алессандро Махмуд, знакомый слушателям по псевдониму Mahmood. 26-летний артист исполнит песню Soldi. В этой композиции музыкант обратился к своему отцу, который оставил семью. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж об одном из самых ярких претендентов на победу в проекте.
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