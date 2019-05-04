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Май 4, 2019
просмотры: 123

X-Factor: Кипр послал на Евровидение-2019 судью

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Кипр на Евровидении 2019 года представит певица Tamta. Она исполнит композицию Replay.

Tamta родилась и выросла в Грузии. В Грецию девушка переехала, когда ей был 21 год. Она приняла участие в телешоу Super Idol, заняла 2-е место. Сейчас Tamta – один из самых успешных и влиятельных артистов в греческой музыкальной индустрии. Она считается одной из лучших вокалисток и исполнителей в Греции. Певица выпустила четыре студийных альбома, 12 синглов и 26 клипов, завоевала множество наград на различных конкурсах. Исполнительница была одним из судей на шоу талантов X-Factor в Греции и Грузии. Параллельно со своей музыкальной карьерой Tamta снимается в известных мюзиклах. 

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