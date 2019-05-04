"Беги со львами": Литву на Евровидении представит эксперт по туризму

Литовский певец Jurijus победил в национальном отборе на международный песенный конкурс Евровидение-2019. В финальном этапе он обошел 8 талантливых артистов и получил 12 баллов от профессионального жюри и телезрителей.

Юриюс Векленко окончил Клайпедский университет по специальности "Рекреация и туризм" – но по профессии проработал всего месяц, его увлекла музыка. На Евровидении Jurijus выступит в третий раз. В 2013 году он участвовал в конкурсе в качестве бэк-вокалиста литовского представителя Андрюса Появиса. А в 2015-м был на подпевках у дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы .

В Тель-Авиве Jurijus представит свою композицию Run With The Lions ("Беги со львами") во втором полуфинале конкурса, который состоится 16 мая. По словам Юриюса, его композиция расскажет слушателям о свободе чувств и решительности.