Американская модель увеличила грудь до 34 размера

Американская 48-летняя фитнес-модель Аллегра Коул увеличила грудь до 34-го размера. Это связано с бешеным желанием выглядеть как Джессика Рэббит или Памела Андерсон.

В молодости Аллегра выступала с фортепианными концертами и преподавала уроки музыки. В 30 лет она решила изменить свою жизнь и стать моделью.

Единственное, на что жалуется Аллегра – это бытовые неудобства. Из-за огромной груди женщине тяжело сгибаться и застегивать туфли. Зато внушительных размеров бюст позволяет ей зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье в Калифорнии.

