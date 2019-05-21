Американская модель увеличила грудь до 34 размера

Американская 48-летняя фитнес-модель Аллегра Коул увеличила грудь до 34-го размера. Это связано с бешеным желанием выглядеть как Джессика Рэббит или Памела Андерсон.
В молодости Аллегра выступала с фортепианными концертами и преподавала уроки музыки. В 30 лет она решила изменить свою жизнь и стать моделью.
Единственное, на что жалуется Аллегра – это бытовые неудобства. Из-за огромной груди женщине тяжело сгибаться и застегивать туфли. Зато внушительных размеров бюст позволяет ей зарабатывать до 100 тысяч долларов и жить на побережье в Калифорнии.
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