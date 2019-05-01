Визажист со скрипкой: чем удивит "Евровидение-2019" певица из Ирландии

Ирландию на Евровидении-2019 в Тель-Авиве будет представлять вокалистка Сара МакТернан. "Моя мама, Нана, семья и друзья очень рады за меня – они в шоке и очень гордятся. Я не могу дождаться, чтобы научить мою самую большую поклонницу – мою двухлетнюю дочь Мию – всем текстам "22", – заявила артистка.
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