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Апрель 6, 2019
просмотры: 123

49-летняя красотка разрушила брак самого богатого человека в мире

567

После того, как стало известно о разводе главы империи Amazon со своей супругой, пресса заинтересовались новой любовницей миллиардера. Чем же 49-летняя Лорен Санчес оказалась так привлекательна для Джеффа Безоса?

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