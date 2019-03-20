Легенда Instagram показала все в журнале Maxim

"Привет, Maxim", – обратилась к популярному мужскому изданию Виктория Одинцова в своем Instagram. Известная российская модель показала в соцсети обложку журнала, на которой позирует в прозрачном белье. "Наконец-то Maxim фотографирует реально красивых", – отреагировали на новость поклонники Виктории.
Виктория Одинцова родилась в 1993 году в Соликамске, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. За аккаунтом 25-летней модели в Instagram следят почти пять миллионов подписчиков.
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