Легенда Instagram показала все в журнале Maxim

"Привет, Maxim", – обратилась к популярному мужскому изданию Виктория Одинцова в своем Instagram. Известная российская модель показала в соцсети обложку журнала, на которой позирует в прозрачном белье. "Наконец-то Maxim фотографирует реально красивых", – отреагировали на новость поклонники Виктории.

Виктория Одинцова родилась в 1993 году в Соликамске, а сейчас живет в Санкт-Петербурге. За аккаунтом 25-летней модели в Instagram следят почти пять миллионов подписчиков.