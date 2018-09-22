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Сен. 22, 2018
просмотры: 123

Лишившаяся ноги королева красоты показала откровенные фото

567

18-летняя модель Кьяра Борди, потерявшая левую ступню и часть голени еще в 13 лет, по праву может называть себя королевой красоты, ведь она стала финалисткой конкурса "Мисс Италия". Впрочем, и без этого достижения девушка наслаждается жизнью и регулярно радует своих поклонников фотографиями, среди которых есть и весьма откровенные.

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