Лишившаяся ноги королева красоты показала откровенные фото

18-летняя модель Кьяра Борди, потерявшая левую ступню и часть голени еще в 13 лет, по праву может называть себя королевой красоты, ведь она стала финалисткой конкурса "Мисс Италия". Впрочем, и без этого достижения девушка наслаждается жизнью и регулярно радует своих поклонников фотографиями, среди которых есть и весьма откровенные.
Состоялась долгожданная премьера
Девушка попала в больницу
Примадонна появилась на кинопремьере
Стало известно об измене
Девушка любит отдыхать с шиком
Актер был в шоке
Актриса пришла на шоу с кавалером
Звезды собрались на юбилее журнала Tatler
Состоялся сбор труппы Театра им. Моссовета
Дива "подсела" на чернила
Какое-то время просьба певицы перестать сплетничать действовала на актера
Пальму первенства можно вручить Сергею Пахомову
Раскритиковала певиц блогер Лена Миро
Личные трагедии футболиста отражаются не только на нем, но и на всей команде