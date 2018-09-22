Лишившаяся ноги королева красоты показала откровенные фото

18-летняя модель Кьяра Борди, потерявшая левую ступню и часть голени еще в 13 лет, по праву может называть себя королевой красоты, ведь она стала финалисткой конкурса "Мисс Италия". Впрочем, и без этого достижения девушка наслаждается жизнью и регулярно радует своих поклонников фотографиями, среди которых есть и весьма откровенные.