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Сен. 16, 2018
просмотры: 123

Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст

567

32-летняя Николь Стефан из Германии работает моделью, тату-мастером и является членом жюри на популярном шоу. Однако больше всего она запомнилась поклонникам тем, что практически полностью покрыла тело чернилами.

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