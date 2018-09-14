Российские дети признаны самыми красивыми в мире

Международный журнал L’Officiel опубликовал рейтинг 50 самых красивых детей планеты. На выбор составителей списка влияли не только внешние данные, но и упоминаемость в прессе, число подписчиков в социальных сетях и другие показатели. В первой пятерке подавляющее число заняли россияне.