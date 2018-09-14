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Сен. 14, 2018
просмотры: 123

Российские дети признаны самыми красивыми в мире

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Международный журнал L’Officiel опубликовал рейтинг 50 самых красивых детей планеты. На выбор составителей списка влияли не только внешние данные, но и упоминаемость в прессе, число подписчиков в социальных сетях и другие показатели. В первой пятерке подавляющее число заняли россияне.

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