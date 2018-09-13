Райский отдых олимпийской чемпионки на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отдыхает с супругом, пловцом Александром Сухоруковым, на Мальдивах. путешествием на райские острова влюбленные отметили первую годовщину свадьбы.
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