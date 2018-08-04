Шокирующие откровенностью фото самой горячей ведущей

Аргентинская телеведущая Мария Сол Перес стала настоящей звездой Сети. 25-летняя красотка с совершенным телом неустанно радует поклонников жаркими снимками. Девушку из прогноза погоды на телеканале TyC Sports назвали самой горячей ведущей.
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