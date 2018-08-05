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Авг. 5, 2018
просмотры: 123

Названы самые красивые брюнетки в истории

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Американское издание Vogue обнародовало рейтинг самых красивых брюнеток в мире. На страницах авторитетного журнала о моде разместились имена неотразимых звезд современности и прошлого века.

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