Названы самые красивые брюнетки в истории

Американское издание Vogue обнародовало рейтинг самых красивых брюнеток в мире. На страницах авторитетного журнала о моде разместились имена неотразимых звезд современности и прошлого века.
Девушке всего 25 лет
Актриса отмечает 37-летие
Юмористы были вместе более 30 лет
Личной ассистентке юмориста нет и 30 лет
Актриса пришла на презентацию
Знаменитости было только 32 года
София Кольбедюк всю беременность танцевала
Полина Максимова сильно изменилась
Звезды шокировали туалетами
Дипломат поразила и покорила
Фото 53-летней артистки появилось в Сети
Продюсер впервые появился на людях после слухов о раке
Юморист устал терпеть
Жена принца Гарри крупно опозорилась