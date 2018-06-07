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Июнь 7, 2018
просмотры: 123

Захваленная Путиным певица показала прелести

567

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным блогер из Челябинска Наталья Краснова удостоилась комплимента от главы государства. Она рассказала президенту, что является кандидатом наук, но зарабатывает на жизнь блогерством. Краснова поинтересовалась, когда блогинг станет настоящей профессией. Президент уточнил, сколько лет Наталье, и, услышав ответ – 38 лет, отметил, что она хорошо выглядит. Как позднее блогер пояснила РИА Новости, секрет ее красоты в том, что она счастлива.

Отметим, что на аккаунт Красновой в Instagram подписаны более 1,7 миллиона человек. Она была участницей проекта "ComedyБатл", "Смех без правил", "Не спать" на ТНТ. Также блогер ведет два канала на YouTube, где уже опубликовала несколько клипов на свои песни. Одна из них была записана совместной с известной в прошлом певицей Аленой Апиной.

Dni.Ru ознакомились с фотографиями Красновой в социальных сетях и выбрали самые лучшие кадры женщины, которая красива, потому что счастлива.

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