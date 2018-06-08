Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа

Сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация". На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие. Корреспонденту Dni.Ru удалось попасть на мероприятие и сделать для любимых читателей несколько горячих фото.