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Июнь 8, 2018
просмотры: 123

Караулова пришла на открытие премии МУЗ-ТВ с декольте до пупа

567

Сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация". На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие. Корреспонденту Dni.Ru удалось попасть на мероприятие и сделать для любимых читателей несколько горячих фото.

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