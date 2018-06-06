Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018

Сборная России накануне провела последний товарищеский матч перед чемпионатом мира по футболу, который наша команда откроет матчем с Саудовской Аравией 14 июня. Соперником россиян стала сборная Турции, которая не квалифицировалась на мировое первенство.

Главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов выставил состав близкий к оптимальному, а также по ходу игры менял расстановку и вид защиты. Что, впрочем, не помогло. Турки были активней, изобретательней и физически лучше готовы. Ничья 1-1 закономерный итог матча. Безвыигрышная серия сборной России составила уже 7 матчей.

Наставник россиян после матча назвал игру команды "шагом вперед" и призвал не волноваться. Подобного оптимизма придерживались и сами футболисты, обещая набрать форму за оставшиеся 9 дней, а также ссылаясь на тяжелые сборы и усталость. Dni.Ru собрали самые интересные кадры прошедшей игры.



