Роналду "испугался" российских футболистов

На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске со счетом 1:1 закончился матч между сборными Португалии и Ирана. Гол в ворота иранских футболистов под конец первого тайма забил Рикарду Куарежма. Сравнять счет они смогли лишь во время добавочного времени – пенальти успешно реализовал Карим Ансарифард. Зрители отметили, что шанс увеличить отрыв от соперников и привести команду к победе был и у Криштиану Роналду, которому доверили бить пенальти по воротам иранцев. Он, однако, реализовать этот момент не сумел. Как пошутили поклонники футбола, "просто испугался встретиться со сборной России в 1/8 финала". Теперь португальцам предстоит встретиться с Уругваем. А сборная России будет играть с командой Испании. Ну а о том, что творилось на поле во время игры Португалии и Ирана, смотрите в фоторепортаже Dni.Ru.
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