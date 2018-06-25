Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Понедельник 25 июня
Лента новостей
20:52
Малахов отрастит себе пузо из-за проигрыша сборной
20:40
"Теперь узнаю": Россию разнесли после провала на ЧМ-2018
20:39
В Ижевске мужчина помог полиции поймать наркодилера
20:10
Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
19:51
Победительница "Холостяка" заинтриговала необычным поздравлением Крида
19:50
Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным
19:42
Трамп закинул удочку для встречи с Путиным
19:12
Сборная Египта проиграла все матчи на ЧМ-2018
19:04
"Прикинулась дурочкой": Трамп в бешенстве из-за провокации жены
18:59
В Ростове-на-Дону в машине от жары погибли два ребенка
18:53
Сборная России пережила публичную порку от Уругвая
18:49
В Башкирии нашли зараженную птичьим гриппом продукцию
18:38
52-летняя Салтыкова показала шикарное тело в бикини
18:18
Телеведущая отчитала домогавшегося болельщика в прямом эфире (видео)
17:58
Отравленного Скрипаля вышвырнули на улицу
17:54
"Хочется в грязь макнуть": оплевавшую россиян писательницу спустили на землю
17:54
Обжора Шепелев довел до слез сына
17:53
Россияне проигрывают после первого тайма Уругваю
17:44
В правительстве объяснили рост пенсионного возраста
17:25
Решетова запутала странным высказыванием о расставании с Тимати
16:54
Хроническое заболевание признали предвестником рака
16:49
Джонни Депп в беспамятстве растратил 650 миллионов
16:14
"Не могу не выложить": в Сети появилось фото Пелагеи в прозрачном платье
16:13
Беременная Меган Маркл сцепилась с мужем из-за опасной болезни
16:11
Пресс-конференция руководителя Департамента образования Исаака Калины пройдет 28 июня
16:09
Опубликован состав сборной России на матч с Уругваем
15:58
Самая красивая болельщица ЧМ-2018 рассказала о съемках в порно
15:53
Пять самых дорогих клипов Майкла Джексона (видео)
15:34
России предрекли неожиданный результат в матче с Уругваем
15:33
Иерусалим лишили "Евровидения"
15:29
Волочкова жестко ответила на фото "опустившегося" любовника
15:25
Гниющему обездвиженному Осину осталось 15 дней
15:18
Лебезившему перед Путиным Порошенко нашли оправдание
15:14
Модные московские рестораны пойдут под снос
15:06
Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец
14:53
Малахов показал виновника скандала в семье певца Жукова
14:41
Свадебный дресс-код, или 9 заповедей идеального гостя
14:40
Взбешенная жена вышвырнула из дома изменившего с молодухой Лещенко
14:34
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
14:31
Игорь Бутман и легендарная вокалистка Fantine выступят в Cколково
14:23
Бывшему главе НАТО запретили появляться в США
14:23
"Отсталые и агрессивные": известная писательница унизила россиян
14:18
Жуткие подробности резни на базе сборной России по футболу
13:59
Тренер с 12 учениками без следа пропали в пещере
13:53
Басков раскрыл тайного ухажера Бузовой
13:52
Как освободиться от установок родителей
13:49
Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
13:43
В Ингушетии у колледжа произошла стрельба
13:33
Француженку отправили в тюрьму за пробежку
13:25
В Тюмени возле стоянки сгорела машина
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина закричала от результата детектора лжи
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
Корчевников поразил отвратительным богохульством
"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии
Лариса Гузеева и ее муж разъехались
"Ты себе делаешь плохо": дочь резко отчитала больную Пугачеву
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 25, 2018
просмотры: 123

Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили

567

Сборная России завершила свое выступление на групповом этапе ЧМ-2018 разгромным поражением. Как и предполагалось, Уругвай оказался самым сложным соперником по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом. Тем не менее, счет 3:0 после двух побед россиян с суммарным счет 8:1 стал неожиданностью для всех.

Главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов назвал прошедшую игру полезной пощечиной, но все же выразил сожаление от такого результата. "Хотим мы этого или нет, но эта команда уже была другого уровня", – справедливо заметил он. Прошедший матч Черчесов назвал также подготовкой к следующей игре, которая будет в плей-офф.  

Напомним, что сборная России заняла второе место в группе А, уругвайцы со расположились на первом месте. Третье место осталось за Саудовской Аравией, которая в параллельной встрече обыграла Египет – 2:1. Соперники россиян и уругвайцев станут известны сегодня вечером по итогам матчей в группе В, где Испания сыграет с Марокко, а Португалия – с Ираном.

поделиться

комментарии

Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Дети знаменитостей отправились во взрослую жизнь

567

Российские выпускники ярко попрощались со школой

Тысячи парней и девушек отпраздновали окончание школьной жизни

567

Как менялся с годами Валерий Меладзе

Поклонники уверены, что годы продюсеру пошли на пользу

567

Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"

Девушка трагически погибла, выпав из окна 19-го этажа

567

Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера

Ксения Дели скоро станет мамой

567

Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

Андрей Бородин изо всех сил старался закрепиться в российском шоу-бизнесе

567

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

Актрисе потребовалось на это полгода

567

Модель с огромной грудью стала жуткой копией Джоли

Красотка потратила миллионы на пластику

567

Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Девушка расстроила своих родителей

567

Футбольное безумство охватило Россию

Победа сборной стала для многих подарком

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Пришлось кодировать: жена Казаченко оказалась запойной алкашкой

Женщина могла заливать за воротник по десять дней подряд
Шоу-бизнес

"Добейте меня!": жена Джигарханяна в тяжелом состоянии

От вида женщины подкосились ноги

Политика

"Мозг включите": Яровая резко ответила на русофобское заявление Грибаускайте
Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"

Шоу-бизнес

Малахов отрастит себе пузо из-за проигрыша сборной
Победительница "Холостяка" заинтриговала необычным поздравлением Крида
Знаменитая ведущая поделилась интимными фото с возлюбленным
52-летняя Салтыкова показала шикарное тело в бикини

Проишествия

Жуткие подробности резни на базе сборной России по футболу
Именитый российский хоккеист погиб в аварии
В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Шоу-бизнес

Взбешенная жена вышвырнула из дома изменившего с молодухой Лещенко

"Забирай свой вещи и прощай!"
Шоу-бизнес

"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем

Телеведущая появилась на людях в необычном виде
Шоу-бизнес

Гниющему обездвиженному Осину осталось 15 дней

У певца отказывают почки
Спорт

Сборная России пережила публичную порку от Уругвая

Матч завершился со счетом 0:3

Гороскоп

Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано

Фоторепортажи

Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили
Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной
Российские выпускники ярко попрощались со школой
Как менялся с годами Валерий Меладзе

Спорт

Кусака Суарес угрожает российским игрокам
Скандал на ЧМ-2018: Египет оценил демарш Салаха после встречи с Кадыровым
Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам

Регионы

Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке
Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru