Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили

Сборная России завершила свое выступление на групповом этапе ЧМ-2018 разгромным поражением. Как и предполагалось, Уругвай оказался самым сложным соперником по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом. Тем не менее, счет 3:0 после двух побед россиян с суммарным счет 8:1 стал неожиданностью для всех.

Главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов назвал прошедшую игру полезной пощечиной, но все же выразил сожаление от такого результата. "Хотим мы этого или нет, но эта команда уже была другого уровня", – справедливо заметил он. Прошедший матч Черчесов назвал также подготовкой к следующей игре, которая будет в плей-офф.

Напомним, что сборная России заняла второе место в группе А, уругвайцы со расположились на первом месте. Третье место осталось за Саудовской Аравией, которая в параллельной встрече обыграла Египет – 2:1. Соперники россиян и уругвайцев станут известны сегодня вечером по итогам матчей в группе В, где Испания сыграет с Марокко, а Португалия – с Ираном.