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Июнь 10, 2018
просмотры: 123

Сексапильные жены футболистов сборной России

567

Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу, в котором примет участие и российская сборная. Поддерживать наших спортсменов будем не только мы, болельщики, но и их красавицы-жены. В преддверии первого матча с Саудовской Аравией (14 июня, стадион "Лужники") Dni.Ru составили список самых обворожительных спутниц футболистов сборной России.

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