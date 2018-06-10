Сексапильные жены футболистов сборной России

Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу, в котором примет участие и российская сборная. Поддерживать наших спортсменов будем не только мы, болельщики, но и их красавицы-жены. В преддверии первого матча с Саудовской Аравией (14 июня, стадион "Лужники") Dni.Ru составили список самых обворожительных спутниц футболистов сборной России.