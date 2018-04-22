Постаревшая Долина стала необъятной Откровенный наряд Нюши в Кремле Странная Валерия на шоу Ани Лорак Как менялась Анна Семенович

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Кобзона похоронят рядом с матерью
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
партнеры
Воскресенье 22 апреля
Лента новостей
19:49
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
19:20
Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
17:57
В Подмосковье угнали иномарку за 2,8 миллиона
17:41
Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
17:14
НЛО рухнуло на оживленное шоссе (видео)
16:52
В Петербурге умер писатель Евгений Звягин
16:34
Валерия простила грубиянку Волочкову
16:05
У самолета во время рейса из-за тряски выпал иллюминатор
15:45
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
15:11
Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
14:59
Названо место и дата похорон актрисы Дорошиной
14:44
Ведущий Гордон всплыл в скандале с отравлением Скрипаля
14:12
В Подмосковье мужчину насмерть забили лопатой
13:59
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
13:37
Москвичей предупредили о новом ударе стихии
13:10
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
12:52
В Подмосковье снесенная ветром бытовка убила прохожего
12:44
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову
12:07
Смертоносный ураган прошелся по Москве
11:53
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
11:20
Звезда "Дома-2" попала в аварию
11:03
Скончалась старейшая жительница Земли
10:54
Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"
10:36
Ведущая "Давая поженимся!" с плоским задом показала любовника
10:13
Гордецу Шепелеву грозит страшная болезнь
10:03
Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы
10:00
Умерла звезда фильмов об Остине Пауэрсе
19:04
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
18:27
Известная российская спортсменка погибла в жутком ДТП
18:18
В Москве от урагана пострадали 16 человек
18:05
На схеме московского метро появится новая линия
18:04
Волочкова объяснила страх США перед Россией
17:16
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
16:58
В Москве дерево упало на детскую коляску
16:38
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
16:02
На Москву надвигается шторм
15:54
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
15:08
Названо место прощания с Ниной Дорошиной
15:04
Эвакуация людей из комплекса "Москва-Сити" попала на видео
14:53
Похудевшая на 100 кг Устинова: Я специалист по котлетам с пюре
14:27
Госдума проконтролирует обеспечение россиян лекарствами
14:12
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
13:32
У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта
13:13
Под Москвой дерево упало на детей
12:27
Перед смертью Дорошина кричала и звала помощь
12:03
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
11:43
Скончалась актриса Нина Дорошина
11:41
Капризный Стас Михайлов переплюнул Филиппа Киркорова
11:13
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
10:38
50-летняя Валерия выглядит девочкой на фоне 24-летней дочки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давая поженимся!" с плоским задом показала любовника
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
"Донашивает обноски": Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
"Губы пельменистые": красавчика Галкина спустили с небес на землю
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 22, 2018
просмотры: 123

Смертоносный ураган прошелся по Москве

567

В столице и области вечером 21 апреля началось стихийное бедствие. На регион обрушился настоящий ураган.

В общей сложности в Москве и близлежащих городах пострадали порядка 25 человек. Два человека погибли.

В результате бедствия оказались повалены сотни деревьев и десятки рекламных щитов, порядка 100 машин получили повреждения. Из-за обрыва линий электропередачи без света временно остались больше 650 домов, передает Telegram-канал LifeShot.

Устранением последствий трагедии занимаются сотрудники МЧС. Dni.Ru публикуют фотографии с места событий.

поделиться

комментарии

567
567

Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

Актриса прошлась по красной дорожке

567
567

Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Ее формы взбудоражат мужчин по всему миру

567

Постаревшая Долина стала необъятной

Певица в разлетайке выглядела комично

567

50-летняя Валерия разительно изменилась

Артистка отмечает круглую дату

567
567

Как менялась Алла Пугачева

Певице исполнилось 69-лет

567

Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018"

Dni.Ru собрали лучшие фотографии с торжественной церемонии

567

загрузить ещё

Культура

Перед смертью Дорошина кричала и звала помощь

Актриса умерла из-за болезни системы кровообращения
Шоу-бизнес

Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной

Певица раскрыла свою тайну

Политика

Хитрый Макрон извивается ужом перед Путиным
Страшные тайны: Никита Хрущев
Трамп и Меркель задумали очередную гадость для России
Захарова щелкнула по носу Лондон

Шоу-бизнес

Валерия простила грубиянку Волочкову
Киркоров откровенно о тяжелой утрате
Актриса Захарова в кружевных штанах поразила безвкусицей
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову

Проишествия

Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)

Lifestyle

Крутой пошутил над "исконно русским" именем мужа Валерии
Почему Нина Дорошина умирала в полном одиночестве
Семья брата делит квартиру умершей Нины Дорошиной
Смерть Дорошиной оглушила Меньшова
Общество

Празднование юбилея Гитлера завершилось кровавой дракой в центре Москвы

Неонацистов побили любера

Шоу-бизнес

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом

Юный победитель возмутил народ
Шоу-бизнес

Измотанная Валерия: "У меня полно проблем"

Артистка откровенно высказалась о семейной жизни
Шоу-бизнес

Киркоров откровенно о тяжелой утрате

Певца поразило известие о гибели знаменитого диджея

Гороскоп

Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные
Обросший скандалами Козловский готовится бежать из России
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем

Фоторепортажи

Смертоносный ураган прошелся по Москве
Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина
50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы
Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

Спорт

Игрок "Зенита" забил прямым ударом с углового (видео)
Олимпийская чемпионка Слепцова родила ребенка
Англия добивает Россию бойкотом ЧМ-2018
Российские футболистки обещали стриптиз после победы

Регионы

Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Зверское убийство на вечеринке в Ульяновске попало на видео
Безумные регионы: В Татарстане женщина кастрировала мужа за частые домогательства
Подошел сзади и облил кислотой: Финалистка конкурса красоты рассказала о нападении
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru