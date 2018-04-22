Смертоносный ураган прошелся по Москве

В столице и области вечером 21 апреля началось стихийное бедствие. На регион обрушился настоящий ураган.
В общей сложности в Москве и близлежащих городах пострадали порядка 25 человек. Два человека погибли.
В результате бедствия оказались повалены сотни деревьев и десятки рекламных щитов, порядка 100 машин получили повреждения. Из-за обрыва линий электропередачи без света временно остались больше 650 домов, передает Telegram-канал LifeShot.
Устранением последствий трагедии занимаются сотрудники МЧС. Dni.Ru публикуют фотографии с места событий.
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