Смертоносный ураган прошелся по Москве

В столице и области вечером 21 апреля началось стихийное бедствие. На регион обрушился настоящий ураган.

В общей сложности в Москве и близлежащих городах пострадали порядка 25 человек. Два человека погибли.

В результате бедствия оказались повалены сотни деревьев и десятки рекламных щитов, порядка 100 машин получили повреждения. Из-за обрыва линий электропередачи без света временно остались больше 650 домов, передает Telegram-канал LifeShot.

Устранением последствий трагедии занимаются сотрудники МЧС. Dni.Ru публикуют фотографии с места событий.