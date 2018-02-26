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Фев. 26, 2018
просмотры: 123

Российская модель с шикарными формами показала все

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Модель из Калининграда Анастасия Квитко, которую из-за пышности форм называют русской Ким Кардашьян, снялась в жаркой фотосессии, где без стеснения показала всю себя без купюр.

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